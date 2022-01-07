دولة مجاورة تسجل قفزة في إصابات كورونا اليومية

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 817 حالة تعافي، ووفاة حالتين.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة في المملكة، 572225 حالة، منها 117 حالات حرجة في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 544978 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8890 حالة وفاة.



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