انت الان تتابع خبر فنانة مصرية تكشف سبب ابتعادها عن الغناء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت شذى في مقابلة إذاعية، إن "قلة أنواع الأغاني هي السبب"، لافتة الى أن "النوع الذي يسيطر الآن هو أغاني المهرجانات والأفراح، ونادراً ما نجد أغنية تشبه أغنيتها ومحمود العسلي (تبات ونبات) مثلاً، لذلك لا تجد الأغاني التي تشبهها لتغنيها".وتابعت بشرى، أنها "ليست ضد أغاني المهرجانات"، مشيرة إلى أنها "تحب هذا النوع من الغناء بل ويعبر عنها".واشارت الى انه "وبسبب وجود الكثير من الأغاني والأنواع الغنائية أصبحت هناك حالة من الحيرة".

وبينت أنها "ليست ضد أغاني المهرجانات"، مستدركة "أنا مش ضدها أنا بحبها وبرقص عليها، وطالما ناجحة مع الناس يبقى نعترف بيها لكن السلوكيات المرتبطة بيها.. ده اللي بنتوقف عنده لكن أي نغمة حلوة أنا معاها".



وردت بشرى على سؤال حول إمكانية تعاونها مع مغني المهرجانات، قائلة: "إنها لا تعترض على ذلك".

وتحدثت بشرى،عن وضع الدراما المصرية، واصفةً دراما المنصات الإلكترونية الجديدة بـ"المنقذ" للفنانين، لأنها ساهمت في ظهور العديد من النجوم، وقضت على احتكار سوق التسويق، وظهر شباب كثر من الكتاب والفنانين والمخرجين.

وقالت بشرى إنها "سلاح ذو حدين"، لأنها تهدد دور العرض السينمائي، مردفة: "وأتمنى إن المنتجين يقدروا يسيطروا على الوضع، ويستفيدوا من إيجابيتها ويوازنوا الأمور، وأنا كممثلة يهمني جداً الناس تشوف شغلي ويعجبهم ويحبوه وأنا راضية بعشرة بس يكونوا بيحترموني، ويقدروا تعبي وكفاية عليا".