تفاصيل لقاء الكاظمي والصدر في النجف- عاجل

وقال المكتب في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زار، اليوم الخميس، السيد مقتدى الصدر، خلال زيارته إلى مدينة النجف الأشرف".

وأضاف البيان انه "جرى أثناء اللقاء، مناقشة الواقع الخدمي لمحافظة النجف، والبحث في أفضل السبل للارتقاء بالمستوى الخدمي وتذليل الصعوبات كافة، التي تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في مدينة النجف الأشرف وباقي مدن ومحافظات العراق".