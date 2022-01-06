انت الان تتابع خبر ريال مدريد يفقد أحد نجومه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب تصريحات لمصادر من النادي الملكي فإن الفحص الأولي الذي أجري للاعب ماريانو دياز أكد وجود مشكلة عضلية ستجبره على التوقف للعلاج ثم التأهيل.

ويعاني ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد، من تمزق عضلي بسيط في أوتار الركبة اليسرى، مما يتسبب في غيابه عن مواجهة فالنسيا في الليجا وبطولة كأس السوبر الإسباني التي سيخوضها فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الشهر الجاري في السعودية.



وكان ماريانو، الذي لعب أساسيا أمام ألكويانو في كأس الملك، قد أصيب في بداية الشوط الثاني وحل محله ماركو أسينسيو في الدقيقة 48.

وبعد تجاوز الساعات اللازمة لتهدئة الالتهاب في المنطقة المصابة، سيخضع ماريانو لأشعة بالرنين المغناطيسي غدا الجمعة لتأكيد الحجم الدقيق لإصابته.

ويشير الفريق الطبي للريال إلى احتمال غيابه فترة قصيرة، مما يمنعه من المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني التي ستقام بين 12 و16 كانون الثاني الجاري.