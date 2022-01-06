انت الان تتابع خبر بسبب تفشي كورونا.. تأجيل 4 مباريات في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والمباريات التي تأثرت حتى الآن في "الكالتشيو" هي بولونيا ضد إنتر ميلان، وأتالانتا ضد تورينو، وفيورنتينا ضد أودينيزي، وساليرنيتانا ضد فينيتسيا.

وأصيب ثمانية لاعبين في بولونيا بـ"كوفيد 19"، بينما ثبتت إصابة ستة لاعبين في تورينو، بالإضافة إلى اثنين من أفراد الطاقم، وسبعة لاعبين في أودينيزي واثنين من أفراد الطاقم، وتسعة في ساليرنيتانا واثنين من أفراد الطاقم.



وما زال من المقرر أن تجرى مباراة نابولي مع يوفنتوس في موعدها، على الرغم من أن نابولي أبلغ عن إصابة سبعة لاعبين وثلاثة من أفراد الطاقم، من بينهم المدرب لوتشيانو سباليتي.

وبشكل عام، أصيب أكثر من 70 لاعبا بـ"كوفيد 19" في الدوري الإيطالي.

