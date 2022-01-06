بغداد.. الإطاحة بـ'رجل وامرأة' حاولا استهداف محطة وقود بقنبلة يدوية

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "دوريات نجدة الكرادة، تمكنت من القبض على شخصين (رجل وامراة) ضبط بحوزتهما رمانة يدوية، جاء ذلك خلال تجوال دورية النجدة ضمن منطقة السعدون، حيث تم سماع صوت دوي ضمن المنطقة، تم إشعار السيطرة المركزية والتوجه الى مكان الحادث وتبين إنفجار رمانة يدوية قرب أحد الفنادق ضمن منطقة السعدون".وأوضح البيان، إنه "على الفور تم ملاحظة وتفتيش المنطقة ونشر الدوريات، حيث تم ملاحظة شخصين (رجل وامرأة) قرب محطة وقود السعدون بوضع يجلب الشك".

وتابع، "تم القبض عليهما وضبط بحوزتهما رمانة يدوية، ولدى استنطاقهم من قبل آمر الدورية اعترفا بقيامهما برمي رمانة يدوية قرب أحد الفنادق، ويرومان رمي الرمانة التي بحوزتهما على محطة الوقود أعلاه، تم تسليمهما أصوليا الى مركز الشرطة".

