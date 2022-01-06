انت الان تتابع خبر الكهرباء تعلن تسديد فواتير الغاز المورد والمجهز من إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان تلقته ورد لـ الخليج 365، أنه "لا صحة لما نقلته بعض وكالات الانباء، بأن الكهرباء اعلنت عن توجه الحكومة لتصفية مستحقات الجانب الايراني"، مبينة أن "ما اعلنت عنه الوزارة في وقت سابق من عام 2021 هو انها كانت مستعدة لسداد جميع مستحقات الغاز المورد الحالي عن قيمة تجهيز الغاز لسنه 2021 ".



وأضافت أن "الكهرباء قد سددت فعلياً فواتير الغاز المورد والمجهز كاملاً عدا شهر كانون الاول من سنه 2021 في صناديق الاعتماد"، مطالبة "وكالات الانباء والاخبار والقنوات الفضائية بعدم اقتطاع التصريحات وتجزئتها بشكل مكذوب وتظليل المواطنين والرأي العام بأخبار مضللة ومغلوطة".

