اخبار العالم / اخبار العراق

أول تحديث في واتساب خلال 2022

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أول تحديث في واتساب خلال 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يستعد تطبيق التواصل الفوري "واتساب" لإطلاق أولى تحديثاته الكبرى خلال العام الجديد 2022.

وذكر موقع (WABetaInfo) التقني أن "واتساب" يعمل حاليا على إضافة صور حسابات جهات الاتصال إلى تنبيهات الرسائل التي تظهر على شاشة هاتف المستخدم.

 

وذكر الموقع أنه رصد استخدم هذه الميزة في الإصدار التجريبي لتطبيق التواصل الفوري (واتساب بيتا)، في الهواتف التي تعمل بنظام "أي أو أس"، أي أجهزة أبل، وخاصة بالإصدار 15.

 

ومع تطبيق هذه الخدمة، فإن "واتساب" يكون قد انضم إلى الاتجاه العام في التطبيقات الذي يظهر صورة مع التنبيه، مثل "تويتر".

 

وعند تفعيل الخدمة الجديدة، سيتلقى المستخدم إشعارا على شاشة هاتفه مع صورة ملف حساب المستخدم الذي أرسل له رسالة عبر "واتساب".

 

وفي أواخر العام الماضي، بدأ "واتساب" في اختبار الكثير من المزايا الجديدة التي سيجري إطلاقها في العام الجاري 2022، مثل منح مشرفي المجموعات مزيدا من السيطرة عليها.


الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا