القبض على عصابة قامت بتسليب صاحب صيرفة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، القبض على عصابة قامت بتسليب صاحب صيرفة وسرقة أكثر من ٨٠ ألف دولار تحت تهديد السلاح في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد أن استنجد المشتكي بمفارز مكتب مكافحة إجرام الحبيبية حول تعرضه لحادث تسليب من قبل خمسة أشخاص كانوا يستقلون عجلة من نوع توسان وسرقة مبلغ مالي قدره ( ٨٠ ألف دولار، و١٢ مليون دينار عراقي) تحت تهديد السلاح، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات، وتفعيل المصادر التي أثمرت بالقبض على المتهمين، ولدى إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن قيامهم بالسرقة".

واضاف البيان انه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٢ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".