الإعلام الأمني تعلن معالجة 'مسيرة' حاولت التقرب من 'عين الأسد'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، معالجة طائرة مسيرة حاولت التقرب من قاعدة "عين الأسد" في محافظة الانبار.



وقالت الخلية في بيان، إن "الدفاعات الجوي تعالج طائرة مسيرة مجهولة حاولت التقرب من قاعدة عين الأسد الجوية التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية في محافظة الأنبار، حيث تمت المعالجة خارج محيط القاعدة".

وأعلن التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، عن تعرض قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار لقصف صاروخي.