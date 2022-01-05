انت الان تتابع خبر ترقبوا بعد التاسعة.. قيادي في الحكمة ضيف 'علناً' على السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وضيف حلقة اليوم، عضو المكتب السياسي والتنفيذي لتيار الحكمة محمد حسام الحسيني.

و"علناً" هو برنامج سياسي تبثه قناة السومرية بعد التاسعة مساءً من كل أربعاء، يناقش قضايا الساعة وأسئلة الناس وما يدور في أروقة السياسة وصناعة القرار، مع المسؤولين وأصحاب الشأن والاختصاص، تقدمه الزميلة سمارة محمود.

