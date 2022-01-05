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الرافدين يصدر تحذيراً شديد اللهجة لمنافذ صرف الرواتب

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بغداد - ياسين صفوان - دعا مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، بعض منافذ الصرف الى عدم استيفاء عمولات مالية اضافية عند توزيع مستحقات رواتب الموظفين والمتقاعدين.

 وقال المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "بعض مكاتب المنافذ الخاصة تقوم بفرض مبالغ نقدية اضافية عند تسليم الرواتب، مؤكداً أن العمولة ثابتة ولن تتغير وهي مثبتة على شريط حركة سحب الراتب".

وطالب المصرف، الموظفين والمتقاعدين في حال ورود شكاوى باستيفاء مبالغ معينة الاتصال على مركز خدمة الزبائن ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحب المنفذ الذي لم يلتزم بالتعليمات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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