الامارات والعراق وتركيا على خط نقل بري واحد.. تفاصيل جديدة

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي بحسب وكالة الأناضول، قال فيها "تلقينا عرضا من دولة الإمارات لتوقيع اتفاقية النقل البري إلى تركيا. لقد رحبنا بها، ونحن نتفاوض بشأنها حالياً نريد أن نوقع هذه الاتفاقية على هامش زيارة الرئيس (رجب طيب أردوغان) في فبراير المقبل للإمارات".

وأضاف أن "الإماراتيين تحدوهم الرغبة في تغيير المسار البري إلى العراق بدلا من إيران اختصارا للمدة الزمنية التي تقطعها الشحنات"، قائلا إنه "يمكن اختصار الوقت إذا تم تنفيذ مشاريع السكك الحديدية والطرق البرية".

وعن تصريحات وزير الخارجية التركي حول ربط تركيا بالإمارات من طريق العراق بدل إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية إن "هناك خطأ في ترجمة تصريحات الوزير التركي ويجب أن نرى ما قاله بدقة ليكون لنا تصريح حول ذلك".



وأضاف إن "الربط السككي بين إيران والعراق دخل مرحلة التنفيذ بعد بطء سببته البيروقراطية الإدارية في العراق"، مشيراً الى أن "هناك اهتماما من الجانبين الإيراني والعراقي لمشروع الربط السككي حيث يمكن أن يسبب بنقلة كبيرة في نقل السلع في المنطقة".