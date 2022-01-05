انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. ملف تشكيل الحكومة ومجزرة جبلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = ترجيحات بتوافق الكتلة الصدرية مع الاطار قبيل انعقاد الجلسة الاولى،، واتفاق كردي على ارسال وفد مشترك الى بغداد.
= على خلفية مجزرة جبلة.. الحكومة تقر بوجود معتقلين بتهم كيدية،، وتوجه بإعداد خطة لإصلاح عمل المؤسسات الأمنية.
= قصف صاروخي يستهدف معسكرا في محيط مطار بغداد،، والكاظمي يصف الهجوم بالعبثي.
= على خلفية مجزرة جبلة.. الحكومة تقر بوجود معتقلين بتهم كيدية،، وتوجه بإعداد خطة لإصلاح عمل المؤسسات الأمنية.