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تابعوا في نشرة السومرية.. ملف تشكيل الحكومة ومجزرة جبلة

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بغداد - ياسين صفوان - = ترجيحات بتوافق الكتلة الصدرية مع الاطار قبيل انعقاد الجلسة الاولى،، واتفاق كردي على ارسال وفد مشترك الى بغداد.

= قصف صاروخي يستهدف معسكرا في محيط مطار بغداد،، والكاظمي يصف الهجوم بالعبثي.

= على خلفية مجزرة جبلة.. الحكومة تقر بوجود معتقلين بتهم كيدية،، وتوجه بإعداد خطة لإصلاح عمل المؤسسات الأمنية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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