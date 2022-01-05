انت الان تتابع خبر اصابة رئيس دولة اوروبية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الديوان البولندي، باول سيزرت إن "الرئيس بخير وليست لديه أعراض حادة ويخضع لرعاية طبية مستمرة"، مؤكدا أنه "يخضع للعزل الذاتي ".

وأضاف "إن الرئيس تلقى ثلاث جرعات من لقاح كورونا في أبريل تموز وايلول من العام الماضي".



كما حذر وزير الصحة آدم نيدزيلسكي، من أنه "يتوقع ذروة الحالات في وقت لاحق في كانون الثاني، وقال إن الحكومة تستعد لسيناريو "كارثي" محتمل".