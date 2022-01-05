انت الان تتابع خبر الدفاع تقرر ترقية مجموعة من الضباط (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، إنه "استنادا للصلاحيات المخولة لنا وعملا باحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 وبناء على ما جاء بالامر الديواني 22003 المبلغ بكتاب مكتب رئيس الوزراء 3008/ 2200172 في 4/1/2022/ واستنادا الى احاكم المادة 78 من الدستور تقرر ما ياتي:- ترقية الضباط القادة والاعوان الى رتبة اعلى لاستيفائهم شروط الترقية

- ترقية الضباط الجرحى الذين لهم تقارير طبية بعدم صلاحيتهم للخدمة العسكرية

- ترقية الضباط الذين لم يؤشر لديهم امر وزاري وديواني بالتعيين ويعتبر الامر الديواني الصادر بترقيتهم بمثابة امر تثبيت تعيينهم.

- تثبيت رتبة مقدم للضابط "مال الله عودة ياسين" اعتبار من جدول تموز 2011 وترقيته الى رتبة عقيد.

- تكون ترقية الضباط موضوعي البحث اعتبارا من 1/1/2022 لاغراض الراتب ومن 6/1/2022 لاغراض القدم.



- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ مضمون الوثيقة.