انت الان تتابع خبر إيران تُطمئن بشأن انتاج النفط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية، محسن خجسته مهر، في تصريح له إن مستوى الانتاج سيعود بدعم مشاريع تتمحور حول الآبار.
وأوضح أن حجم إنتاج النفط الإيراني بالوقت الراهن يتناسب مع الاحتياجات المحلية والأسواق التصديرية.
وأكد أنه تم تقديم حزمات مشاريع للحفاظ وزيادة إنتاج 28 مكمنا نفطيا وإبرام عقودها.
وأوضح أن حجم إنتاج النفط الإيراني بالوقت الراهن يتناسب مع الاحتياجات المحلية والأسواق التصديرية.
وأكد أنه تم تقديم حزمات مشاريع للحفاظ وزيادة إنتاج 28 مكمنا نفطيا وإبرام عقودها.