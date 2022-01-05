إيران تُطمئن بشأن انتاج النفط

بغداد - ياسين صفوان - وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية، محسن خجسته مهر، في تصريح له إن مستوى الانتاج سيعود بدعم مشاريع تتمحور حول الآبار.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012