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إيران تُطمئن بشأن انتاج النفط

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية، محسن خجسته مهر، في تصريح له إن مستوى الانتاج سيعود بدعم مشاريع تتمحور حول الآبار.

وأوضح أن حجم إنتاج النفط الإيراني بالوقت الراهن يتناسب مع الاحتياجات المحلية والأسواق التصديرية.


وأكد أنه تم تقديم حزمات مشاريع للحفاظ وزيادة إنتاج 28 مكمنا نفطيا وإبرام عقودها.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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