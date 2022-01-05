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بالفيديو.. لحظة استهداف قاعدة فيكتوريا الاميركية بالقرب من مطار بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وتعرضت قاعدة فيكتوريا، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، لقصف صاروخي استهدف بناية البريد العسكري التابع للجيش الأميركي في القاعدة، بحسب مصادر أمنية.

ويأتي الاستهداف عقب ساعات من استهداف قاعدة عين الأسد العراقية، غربي البلاد، بطائرتين مسيرتين تمكنت أسلحة الدفاع الجوي من إسقاطهما بدون أن يسببا خسائر، بحسب خلية الإعلام الأمني.


وأدناه فيديو للحظة استهداف القاعدة:

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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