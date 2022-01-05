بعد غياب 12 عاما.. عادل إمام يعود للسينما برفقة إبنه محمد إمام

عُرض على عادل إمام بطولة عمل سينمائي، بمشاركة البطولة مع إبنه محمد، وأطلق على الفيلم حتى الأن عنوان "الواد وأبوه" من دون معرفة أي تفاصيل عن المشاركين فى الفيلم، حيث أبدى إمام اقتناعه بالفكرة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ومواقف بين الأب وإبنه ومن المحتمل أن يقوم بإخراج الفيلم رامي إمام.



وفيما يتعلق بعالم الدراما، قال عصام إمام، أن الفنان عادل إمام، يقرأ عددا من السيناريوهات، ولكن لم يستقر على عمل درامي بعينه للعودة به في رمضان 2022، وفور اختياره لعمل قوي يبدأ تنفيذه على الفور.