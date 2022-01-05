منتج لبناني يرشح 'تيم حسن' لأداء شخصية رفيق الحريري

ردّاً على سؤال حول تخوّفه من أن يبقى تيم حسن أسير شخصية جبل شيخ الجبل التي جسّدها في سلسلة "الهيبة"، قال الصبّاح إنّه لا يخاف أبداً من ذلك لأنّ حسن لديه أدواته التي يستطيع العمل عليها.

وذكر أنّ تصوير فيلم "الهيبة" سيبدأ في نهاية شهر كانون الثاني الجاري، لافتاً إلى أنّ البطلة التي ستقف أمام الفنّان تيم حسن يمكن أن تكون وجهاً جديداً، وأنّ الفيلم لن يكون تكملة لأحداث المسلسل، بل سيكون من رحم المشروع.