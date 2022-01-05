مبارك الهاجري يكشف سبب ثروته الضخمة (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - كشف رجل الأعمال وبطل رالي قطر، مبارك الهاجري, عن السر الكبير الذي يكمن خلف ثروته التي حققها على مدار السنوات.



وخرج مبارك الهاجري لمتابعيه في مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على تطبيق “سناب شات” متحدثًا عن مصدر ثرائه وثروته، وموجهًا نصيحة ذهبية لمتابعيه.

كى مبارك الهاجري في مقطع الفيديو، إن والدته ذات يوم، قالت له "يا ولدي أبغي أطلع الحج”، فباشر بالاستعداد للذهاب معها برفقة أخواته البنات الغاليات على قلبه، كما قال في الفيديو، وعزموا الترحال من قطر إلى المملكة العربية السعودية. وتابع الهاجري، عن كواليس رحلة الحج، “ما خليت الوالدة تتكل على حد، أنا كنت أشيل وأحط. كنت أنا مسؤول عن أمي في كل شيء، وفي اليوم الأخير من الحج قالت يا مبارك، دعوت لك دعوة هناك الله يجعل الرمل في إيدك ذهب، ولما رجعت بعد كام شهر أسودي شركة نقليات تدخلي خير كثير. العبرة في الموضوع أن دعوة الوالدين مستجابة. الله يسعدكم".

مبارك الهاجري بطل قطري مواليد في سنة 1963 في قطر، حقق العديد من الإنجازات المهولة في حياته خاصة في تطوير وتعزيز العديد من المجالات التي يُبدع فيها، وتمكن من حصد لقب بطل رالي قطر. وامتاز مبارك الهاجري بكونه من أكثر الشخصيات المرموقة الراقيّة وله طابع رومانسي أنيق بحيث عُرف بالمحبّة ومعاملته الحسنة في حياته ولزوجته الفنانة أحلام والعائلة بشكل عام. يملك مبارك الهاجري مجموعة واسعة من الشركات التجاريّة ودخل أيضاً في الكثير من المجالات الاستثمارية في العالم العربي.