فض نزاع عشائري والقبض على مثيريه بجانب الكرخ في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، فض عدد من النزاعات العشائرية والقاء القبض على مرتكبيها ومصادرة أسلحتهم.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "لفرض هيبة الدولة وسلطة القانون وللحد من النزاعات العشائرية، تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من فض نزاعات عشائرية في مناطق (الغزالية، السيدية) في جانب الكرخ واعتقال أطرافها، وضبط بندقيتين ومخازن واعتدة مختلفة".



واشارت الى انه "تم أحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

