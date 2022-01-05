الصحة تصدر تحذيرا هاماً بشأن إصابات كورونا – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، تحذيرا هاماً بشأن إصابات كورونا، فيما حذرت من التصاعد المقلق للاصابات في دول الجوار خلال الأيام الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "إنطلاقا من مسؤولية وزارتنا في متابعة آخر تطورات المتحور الجديد (أوميكرون) مع المؤسسات الصحية العالمية، فإننا نحذر من خطورة الوضع الوبائي الحالي المتمثل بزيادة نسب الإصابات في معظم الدول وخاصة الدول الأوربية والولايات المتحدة الاميركية، وكذلك التصاعد المقلق للاصابات في دول الجوار خلال الأيام الأخيرة".

واضاف البيان ان "تقارير خبراء الاوبئة المختصين في وزارتنا رصدت أن هنالك إرتفاعا في نسبة الحالات الموجبة من الفحوصات الكلية خلال الأيام الأخيرة وكذلك زيادة في حالات الرقود في المستشفيات والذي يعزز القلق من إحتمالية عودة إرتفاع الإصابات للمستويات التي حدثت العام الماضي".

وتابع إن "عودة إرتفاع الاصابات للاسف هو نتيجة حتمية للتهاون في تلقي لقاحات كوفيد-19 من قبل شرائح عديدة، وقد ثبت من خلال البحوث والدراسات العلمية الرصينة أن معظم الاصابات والوفيات التي تحدث في دول العالم هي بين فئات من غير الملقحين لذا فقد أطلقت اغلب دول العالم على المتحور الجديد مصطلح "وباء غير الملقحين أو المطعمين".

وأكدت الوزارة "على فعالية ومأمونية اللقاحات التي تستخدم في العراق ونحرص على إعتمادها من قبل المنظمات العلمية العالمية ومنظمة الصحة العالمية".

واختتم البيان بالقول: "كل الشكر والتقدير لملاكاتنا البطلة بكل فئاتهم المرابطة لمواجهة هذا الوباء الخطير، كما نشكر كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الساندة لجهود وزارة الصحة في مجابهته.