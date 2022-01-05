اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في كازاخستان - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوسائل، إن "اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين اندلعت في مدينة ألما آتا كبرى مدن كازاخستان"، مبينة "تعرض عدد من عناصر الشرطة للضرب بعد احتجازهم من قبل المتظاهرين في مدينة ألما آتا".

وأضافت، إن "هنالك أنباء عن 190 مصاباً في الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة ألما آتا في كازاخستان"، مؤكدة إن "الاشتباكات تمددت إلى مناطق أخرى غرب كازاخستان".

