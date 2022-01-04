انت الان تتابع خبر الخلاف السني والانقسام الشيعي في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = تقارب ثلاثي لتشكيل الحكومة.. الحلبوسي يلتقي الصدر في الحنانة.. ووفد الكتلة الفائزة في اربيل لمناقشة التحالفات.
= الخلافات السنية تعصف برئاسة البرلمان،، وحكومة الاغلبية تعمق الانقسام بين القوى الشيعية.
= بعد تسببها بوفاة مريض.. الداخلية تطيح بطبيبة وهمية في بغداد.. والصحة ترد.
= إسقاط مسيرتين استهدفتا عين الأسد في الأنبار،، وداعش يستهدف سيطرة للحشد في نينوى.
= بعد تسببها بوفاة مريض.. الداخلية تطيح بطبيبة وهمية في بغداد.. والصحة ترد.