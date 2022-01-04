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الخلاف السني والانقسام الشيعي في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = تقارب ثلاثي لتشكيل الحكومة.. الحلبوسي يلتقي الصدر في الحنانة.. ووفد الكتلة الفائزة في اربيل لمناقشة التحالفات.
= الخلافات السنية تعصف برئاسة البرلمان،، وحكومة الاغلبية تعمق الانقسام بين القوى الشيعية.

= إسقاط مسيرتين استهدفتا عين الأسد في الأنبار،، وداعش يستهدف سيطرة للحشد في نينوى.

= بعد تسببها بوفاة مريض.. الداخلية تطيح بطبيبة وهمية في بغداد.. والصحة ترد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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