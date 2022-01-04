انت الان تتابع خبر بعد إطلالتها الجريئة.. أبنة عمرو دياب تواصل إثارة الجدل (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جنا بدت بثوب على شكل حمالة صدر، مع بنطال جينز وسترة جينز فوقه، وتقوم بحركات مثيرة وهي تنظر إلى الكاميرا ما عرضها لإنتقادات كبيرة من قبل المتابعين.

وتستعد جنا عمرو دياب لطرح اغنية جديدة، وذلك بحسب ما اشارت له على صفحتها الخاصة، اذ ظهرت في الاستوديو وهي تسجّل إحدى الأغنيات.



وقد عبّر الجمهور عن محبتهم لها متمنين التوفيق في عملها.