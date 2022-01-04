انت الان تتابع خبر الأسعار بارتفاع مستمر والدعم بالسلات الغذائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في وقت يشكو فيه المواطن من ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية، اثر تداعيات الازمة الاقتصادية التي تضرب العالم، تواصل وزارة التجارة مساعيها لتدارك هذه الازمة من خلال دعم المواطنين بالسلات الغذائية التي تقدم المفردات الضروريةاثر اسباب مختلفة ابرزها حالة التصحر الاقتصادي التي ضربت العالم، واثرت بشكل او باخر على المواطن العراقي الذي يشكو من ارتفاع اسعار المواد الغذائية، ليشكل الامر ثقلا على كاهل اولئك الذين تعتبر مسألة توفير لقمة العيش اولى اولياتهم..

ولكل ازمة لا بد من حلول تطرح في محاولة لمعالجتها، وهو ما يتجلى في مشروع السلة الغذائية التي توزع للمواطن كجزء من مساعي توفير مستلزمات العيش الضرورية، من خلال تقديم مفردات ذات جودة عالية للمواطن.