انت الان تتابع خبر برشلونة وديمبلي.. الكشف عن تطور جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وزعمت تقارير إسبانية، أن ممثلي ديمبلي سيعقدون اجتماعا جديدا مع مسؤولي برشلونة، اليوم الاثنين، لمناقشة عرض العقد.

وأشارت إلى أن أليماني سيكون أبرز الحاضرين في الاجتماع من جانب برشلونة، وستكون جلسة اليوم، الأخيرة لحسم استمرار ديمبلي، أو سيتحرك البارسا سريعًا لمحاولة بيعه في الميركاتو الشتوي.



وقال اليماني، في تصريحات أبرزها حساب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على موقع التواصل فيس بوك "لم نخطط لعقد أي اجتماع مع عثمان ديمبلي أو وكيله. إنهما يعرفان موقفنا وقرارنا".

وأضاف "لا يمكننا أن ننتظر طويلًا في هذه المسألة. نحن في انتظار الرد النهائي لعثمان ديمبلي على العرض المقدم".

وينتهي عقد ديمبلي مع البارسا في الصيف المقبل، ولم يوافق على عروض التجديد مع برشلونة حتى الآن.