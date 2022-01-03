انت الان تتابع خبر التربية تتراجع عن موعد امتحانات نصف السنة: سيحدد قريباً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الوكيل الفني لوزارة التربية ورئيس اللجنة الدائمة للامتحانات، حسين صبري اللامي، في بيان ورد لـ الخليج 365، "ننفي الاخبار المتداولة بخصوص موعد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول".

وأضاف، أن "الموعد سيعلن في وقت قريب".



وكان الوكيل الإداري للشؤون الإدارية في التربية فلاح محمود القيسي عبر منشور له على فيسبوك، قال إن "بدء امتحانات نصف السنة ونهاية الفصل الأول سيكون يوم 15 شباط المقبل". وتابع أن "العطلة الربيعية ومدتها 10 أيام ستبدأ يوم 25 شباط المقبل"، منوهاً إلى أن الفصل الثاني سينطلق يوم 5 آذار المقبل".