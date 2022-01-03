انت الان تتابع خبر أمانة مجلس الوزراء: المحاضرون سيشملون بامتيازات قرار 315 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في كتاب للأمانة معنون إلى محافظة ذي قار، "اشارة إلى كتابكم المرقم بالعدد 27863 والمؤرخ في 30 / 12 /2021، نود أن نبين أن المذكورين بكتابكم آنفاً يستحقون الأجور المعتمدة بالقرار رقم 130 لسنة 2021 ويستمر الصرف على وفق ما تقدم للسنة الحالية 2022 بنسبة 1/12 استناداً لأحكام المادة 13 من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019".وأشارت إلى أنه "سيتم شمولهم بالأجور المحددة بالقرار 315 لسنة 2019 المعدل عند إقرار الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2022 كما مبين بقرار مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2021".

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