دستوريا تسمية الرئاسات الثلاث تمر بمراحل عدة

بغداد - ياسين صفوان - دُسْتُورِيًّا تَسْمِيَةُ الرِّئَاسَاتِ الثَّلَاثِ تَمُرُّ بِمَرَاحِلَ عِدَّةٍ تَبْدَأُ بَعْدَ الْمُصَادَقَةِ الْقَانُونِيَّةِ عَلَى نَتَائِجِ الِانْتِخَابَاتِ

وَبِمَا أَنَّ الْمَحْكَمَةَ الِاتِّحَادِيَّةَ صَادَقَتْ عَلَى النَّتَائِجِ رَسْمِيًّا فَإِنَّ نُقْطَةَ الِانْطِلَاقِ سَتَكُونُ الْجَلْسَةَ الَاولَى لِلْبَرْلَمَانِ وَالْمُقَرَّرَةِ فِي التَّاسِعِ مِنْ الشَّهْرِ الْحَالِيِّ كَانُونَ الْثاني وَالَّتِي سَيَتَرَأَّسُهَا اكْبَرُ الِاعْضَاءِ سِنًّاً وَمِنْ خِلَالِهَا يَتِمُّ اخْتِيَارُ الرَّئِيسِ وَنَائِبِيهِ الِاوْلِ وَالثَّانِي عَبْرَ الِاقْتِرَاعِ السِّرِّيِّ وَفْقًاً لِلدُّسْتُورِ

وَبَعْدَ اخْتِيَارِ رَئِيسِ الْبَرْلَمَانِ وَنَائِبِيهِ تَبْدَأُ مَرْحَلَةٌ جَدِيدَةٌ لِحَسْمِ مَنْصِبِ رَئِيسِ الْجُمْهُورِيَّةِ وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ فَتْحِ بَابِ التَّرْشِيحِ بِقَرَارٍ مِنْ رَئِيسِ مَجْلِسِ النُّوَّابِ

وَبِتَصْوِيتِ أَغْلَبِيَّةِ ثُلْثَيْ الِاعْضَاءِ يَتِمُّ اخْتِيَارُ الْمُرَشَّحِ لِمَنْصِبِ رِئَاسَةِ الْجُمْهُورِيَّةِ وَفِي حَالِ أَخْفَقَ الْبَرْلَمَانُ فِي الْوُصُولِ إِلَى نِسْبَةِ الثُّلْثَيْنِ تَنْطَلِقُ جَوْلَةٌ ثَانِيَةٌ يَفُوزُ فِيهَا مَنْ يَحْصُلُ عَلَى أَعْلَى الْأَصْوَاتِ نِيَابِيًّاً

‏وَبِتَكْلِيفٍ مِنْ رَئِيسِ الْجُمْهُورِيَّةِ الْجَدِيدِ يَقُومُ مُرَشَّحُ الْكُتْلَةِ الْكُبْرَى بِتَشْكِيلِ الْحُكُومَةِ خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تَتَجَاوَزُ الثَّلَاثِينَ يَوْمٍ وَفِي حَالِ أَخْفَقَ الْمُرَشَّحُ بِتَقْدِيمِ كَابِينَتِهِ الْوِزَارِيَّةِ تَكُونُ الْكُتْلَةُ مُلْزَمَةً بِتَقْدِيمِ مُرَشَّحٍ ثَانِي خِلَالَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمٍ مِنْ اخِّفَاقِ الْأَوَّلِ لِتَقْدِيمِ كَابِينَةٍ وِزَارِيَّةٍ مُقَنَّعَةٍ

وَبَعْدَ أَنْ يَحْظَى الْمُكَلَّفُ وَفَرِيقُهُ الْوِزَارِيُّ بِثِقَةِ الْبَرْلَمَانِ وَفْقَ آلِيَّةِ الْأَغْلَبِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ يَكُونُ الْمَسَارَ الدُّسْتُورِيُّ لِحَسْمِ الرِّئَاسَاتِ الثَّلَاثِ انْتَهَى لَكِنَّ الْقِصَّةَ لَمْ تَنْتَهِي فَهُنَالِكَ ارْبَعُ سَنَوَاتٍ قَدْ يَكُونُ لِلْقِصَّةِ فِيهَا بَقِيَّةٌ