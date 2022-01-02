انت الان تتابع خبر طرح تذاكر كأس العالم للأندية على موقع الفيفا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسيتاح للجماهير في جميع أنحاء العالم ابتداء من اليوم الأحد، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت الإمارات، شراء تذاكر مباريات كأس العالم للأندية.

وتتوفر التذاكر بأسعار تناسب الجميع على أساس "الأولوية حسب الأسبقية" بأسعار تتراوح من 20 درهما في فئة التذاكر الرابعة وحتى 200 درهم للمباراة النهائية في فئة تذاكر الدرجة الأولى.



وتأتي بطولة كأس العالم للأندية كجزء من الفعاليات الرياضية الكبرى، التي تحتضنها إمارة أبوظبي على مدار العام، حيث كرّست العاصمة مكانتها كإحدى أكبر عواصم الرياضة في العالم.

وقد استضافت أبوظبي هذه البطولة في 4 مناسبات سابقة خلال أعوام 2009، 2010، 2017 و2018.

وقال محمد بن هزام الظاهري، المتحدث الرسمي للجنة المنظمة لكأس العالم للأندية: "مع اقتراب موعد البطولة، يسعدنا في الإمارات وعاصمة الرياضة العالمية أبوظبي الترحيب بالعالم مجددا، في حدث استثنائي يجمع نخبة وأبطال القارات في العالم".



وأضاف: "يحظى كأس العالم للأندية باهتمام كبير من جماهير ومحبي كرة القدم في شتى أنحاء العالم. كما ستُرسخ استضافتنا للنسخة المقبلة شراكتنا مع الفيفا في تنظيم حدث عالمي مبهر وآمن وفق أعلى معايير الصحة والسلامة حفاظا على سلامة اللاعبين والجماهير وكافة ضيوفنا خلال هذه البطولة".

وأتم الظاهري: "الجماهير في دولة الإمارات وحول العالم على موعد مع بطولة كروية حافلة بمشاركة الأبطال ونخبة النجوم، ونحن على ثقة تامة ومن خلال تعاوننا المستمر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، بأنّ الجميع سيستمتع بمشاهدة بطولة استثنائية مميزة وتدون أحداثها في تاريخ كرة القدم".

