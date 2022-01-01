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مجزرة جبلة وسباق التحالفات ضمن نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = في ذكرى اغتيال المهندس وسليماني.. الالاف ينددون بالوجود الاجنبي في البلاد،، وتحذير من مخطط لاستهداف السفارة الامريكية.

= مجددا.. القصف التركي يستهدف شمال اربيل،، ولغم ارضي يحصد حياة سبعة اشخاص في البصرة.


= سباق التحالفات يبلغ ذروته.. لقاء مرتقب يجمع الحلبوسي بالكتلة الصدرية،، وقوى الاطار تتحرك لاستمالة الخنجر.
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MO Nasa

MO Nasa

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