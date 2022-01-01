انت الان تتابع خبر قيادات أمنية وسياسية بارزة تشارك في الذكرى الثانية لاغتيال قادة النصر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شهدت العاصمة بغداد، اليوم السبت، حشوداً جماهيرية كبيرة وذلك لاحياء الذكرى الثانية لاغتيال قادة النصر سليماني والمهندس.
وشهد الحضور الجماهيري حضور شخصيات سياسية ودينية وأمنية بارزة، منها رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي.
وأفاد مراسلنا: بإن "الحشود شهدت أيضا حضور الامين العام لحركة النجباء اكرم الكعبي، فضلا عن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس تجمع علماء المسلمين خالد الملا".
وجاءت المسيرة تحت شعار "الرد المليوني" وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا.
وأفاد مراسلنا: بإن "الحشود شهدت أيضا حضور الامين العام لحركة النجباء اكرم الكعبي، فضلا عن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس تجمع علماء المسلمين خالد الملا".
وجاءت المسيرة تحت شعار "الرد المليوني" وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا.