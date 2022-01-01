انت الان تتابع خبر ليظهر كذبه.. بارتوميو يسرب 'دردشة واتساب' مع ألفيس! والان مع التفاصيل

وأوضحت أن محادثات ألفيس وبارتوميو عبر تطبيق "واتساب" تؤكد عدم صحة ما ذكره اللاعب مؤخرا، بشأن رفضه العودة إلى برشلونة في عهد الرئيس السابق، حيث خرج البرازيلي في تصريحات قال فيها: "لم أكن لأقبل عرضا منه للعودة، لأنني رحلت عن النادي حين كان رئيسا، ولم يكن من المنطقي العمل معه مرة أخرى".

وكان ألفيس صاحب الـ38 عامًا قد عاد مؤخرًا من جديد إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن الفريق في صيف 2016 بعد نهاية عقده وقتها، عندما كان بارتوميو رئيسا للنادي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ألفيس عرض نفسه مباشرة على بارتوميو في مايو/ أيار 2019، حيث أرسل له عبر (واتساب) بأنه يرغب في العودة لصفوف برشلونة.

وقال ألفيس في رسالته إلى بارتوميو: "سيدي الرئيس، هل كل شيء بخير؟، أريد العودة إلى الفريق، أريد العودة إلى المنزل، أسعى للمشاركة في كأس العالم 2022 وأنا لاعب في صفوف برشلونة. دعنا نضع كبرياءنا جانبا، نحتاج بعضنا البعض ونحن نعرف بعضنا البعض".

وجاء الرد من رئيس برشلونة السابق: "بالنسبة للعودة إلى الفريق لا توجد مشكلة، ولكن يجب أن توافق الإدارة الفنية، هل تحدثت مع أبيدال؟"، وأجاب اللاعب البرازيلي: "يمكنني التحدث معه إذا أردت"، ليقول له بارتوميو: "أبلغت أبيدال ويمكنكم التواصل مع بعضكم".

ودافع ألفيس عن قميص برشلونة في الفترة بين عامي 2008 و2016، حيث سجل مع البلوغرانا 21 هدفا في 391 مباراة بجميع البطولات، وحصد مع النادي 23 لقبا متنوعا، قبل أن يغادر مرتحلا في صفقة مجانية إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأعلن برشلونة ضم ألفيس في صفقة انتقال حر يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 الماضي، بعد أيام من تعاقد النادي الكتالوني مع المدرب تشافي هيرنانديز، حيث وافق الأخير على الصفقة، وأكد لإدارة البارسا أنه يريد التعاقد مع النجم البرازيلي المخضرم.