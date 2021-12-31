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فيديو يوثق دهس شرطي أمريكي حاول إيقاف سيارة (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر لحظة دهس شرطي أمريكي حاول إيقاف سيارة في مدينة نيويورك.

ويظهر في الفيديو الشرطي وجزء من جسده داخل سيارة بابها مفتوح، وبينما كان الشرطي يتحدث مع السائق قرر الأخير الانطلاق بالسيارة فجأة، وحملت السيارة الشرطي لبضعة أمتار قبل أن يسقط أسفلها وتدهسه.


 

وأوضحت شرطة نيويورك في وقت لاحق أن ضابطين حاولا إيقاف مركبة بسبب انتهاء صلاحية ترخيصها، وكانت النتيجة هي حادث دهس أحد الضابطين، وهو ما تم توثيقه في المقطع.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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