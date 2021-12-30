اخبار العالم / اخبار العراق

محافظ بابل لـ الخليج 365: ما حدث في جبلة حادث جنائي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر محافظ بابل لـ الخليج 365: ما حدث في جبلة حادث جنائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد محافظ بابل حسن منديل، الجمعة، أن ما حصل في ناحية "جبلة" من مقتل 12 شخصاً هو حادث جنائي بحت.

وقال منديل في حديث لـ الخليج 365، إنه "لا توجد اصابات في صفوف القوات الامنية والجهات الحكومية متواجدة في مكان الحادث وهناك معلومات ندقق بها لان الصورة غير واضحة بشكل كبير وهناك بعض الملابسات سيتم تفكيكها خلال الايام المقبلة".

 

وأضاف أن "الموضوع ليس طائفياً وما حدث هو حادث جنائي بحت وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة".

 

وكان مصدر أمني أفاد، أمس الخميس، بأن مطلوباً قتل 12 شخصاً من عائلته وانتحر في محافظة بابل.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا