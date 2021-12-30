بعد 'أوميكرون'.. حصيلة قياسية بإصابات كورونا في اليونان

وهذا هو ثالث رقم قياسي للإصابات اليومية على التوالي، مع زيادة الإصابات لأكثر من ثلاثة أمثال منذ بداية الأسبوع.

وقال نائب وزير الصحة مينا غاغا في إفادة صحفية "يبدو أن هجوم "أوميكرون" شديد للغاية"، مضيفا أن أكثر من 60 بالمئة من الحالات الجديدة سببها المتحور الجديد.



وأعلن وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس يوم الأربعاء عن قيود جديدة على قطاع الضيافة، بتقديم موعد إجراءات كان من المزمع تطبيقها في أوائل يناير.

وستغلق الحانات والنوادي الليلية والمطاعم في منتصف الليل اعتبارا من مساء الخميس باستثناء ليلة رأس السنة الجديدة، حيث يمكن فتحها حتى الساعة الثانية صباحا.