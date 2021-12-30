انت الان تتابع خبر رغم اصابته بكورونا.. كورتوا يطلب المشاركة بمباراة خيتافي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب كورتوا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جاءت نتيجة فحص 2 PCR سلبية بشكل متتالٍ، وأنتظر الحصول على موافقة من السلطات للعب".

وأضاف: "لقد أجريت اختبارًا، وكانت النتيجة سلبية في فحصين متتاليين، وأنتظر الحصول على إذن من السلطات لأتمكن من اللعب".



وكان ريال مدريد قد أعلن في بيان رسمي، أمس الأربعاء، إصابة تيبو كورتوا، وفيدي فالفيردي، وإدواردو كامافينغا، وفينيسيوس جونيور، بفيروس كورونا المستجد".

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفًا على خيتافي، يوم الأحد، في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

