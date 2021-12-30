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رغم اصابته بكورونا.. كورتوا يطلب المشاركة بمباراة خيتافي

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بغداد - ياسين صفوان - وكتب كورتوا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جاءت نتيجة فحص 2 PCR سلبية بشكل متتالٍ، وأنتظر الحصول على موافقة من السلطات للعب".

وأضاف: "لقد أجريت اختبارًا، وكانت النتيجة سلبية في فحصين متتاليين، وأنتظر الحصول على إذن من السلطات لأتمكن من اللعب".


وكان قد أعلن في بيان رسمي، أمس الأربعاء، إصابة تيبو كورتوا، وفيدي فالفيردي، وإدواردو كامافينغا، وفينيسيوس جونيور، بفيروس المستجد".

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفًا على خيتافي، يوم الأحد، في الجولة الـ19 من .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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