الصدر وبن زايد يؤكدان ضرورة استمرار العلاقة بين البلدين

بغداد - ياسين صفوان - أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، اليوم الخميس، ضرورة استمرار ودوام العلاقة بين العراق والامارات.

وقال مكتب الصدر في بيان، إن "السيد مقتدى الصدر تلقى اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، هنأ من خلاله السيد الصدر على فوز الكتلة الصدرية بالانتخابات البرلمانية التشريعية التي جرت في العراق مؤخرا".

وناقش الطرفان بحسب البيان "أهم القضايا المشتركة بين البلدين وسبل تدعيم التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والمنطقة"، وأكدا على "بقاء العراق ضمن امتداده العربي وضرورة استمرار ودوام العلاقة بين البلدين".