انت الان تتابع خبر الصحة تسجل حصيلة منخفضة بوفيات كورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "سجلت (300) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل (356) شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت (3) حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "مجموع الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ (53328) أشخاص".

