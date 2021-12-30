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فائق زيدان يبارك لمجلس القضاء حلول العام 2022 (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - بارك رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، بمناسبة انتهاء العام 2021 وحلول العام الجديد.

وبحسب وثيقة صادرة من زيدان حصلت عليها الخليج 365، "الى منتسبي مجلس القضاء الاعلى، بمناسبة انتهاء سنة 2021 نبارك لكم حلول سنة جديدة ونود ان نقدم الشكر والتقدير لحضراتكم عن الجهد المتميز المقدم من قبلكم في انجاز الاعمال الداخلة ضمن اختصاصكم ونسأل الله دوام التوفيق والنجاح لكم ولعوائلكم".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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