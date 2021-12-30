انت الان تتابع خبر نينوى.. الإطاحة بالمسؤول عن نشر إصدارات داعش على منصات التواصل - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الإرهابي أعترف بنشر اصدارات عصابات داعش على مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي كانت تتضمن اصدارات القتل والخطف والتهجير".
وأشار البيان إلى إن "الإرهابي أعترف بأنه ومجموعة معه كانوا يتجمعون في صحراء الصينية، لغرض تلقي التدريبات وتوزيع المفارز واعادة تأهيل العناصر الإرهابية".
وأشار البيان إلى إن "الإرهابي أعترف بأنه ومجموعة معه كانوا يتجمعون في صحراء الصينية، لغرض تلقي التدريبات وتوزيع المفارز واعادة تأهيل العناصر الإرهابية".