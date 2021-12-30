انت الان تتابع خبر نينوى.. الإطاحة بالمسؤول عن نشر إصدارات داعش على منصات التواصل - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الإرهابي أعترف بنشر اصدارات عصابات داعش على مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي كانت تتضمن اصدارات القتل والخطف والتهجير".

وأشار البيان إلى إن "الإرهابي أعترف بأنه ومجموعة معه كانوا يتجمعون في صحراء الصينية، لغرض تلقي التدريبات وتوزيع المفارز واعادة تأهيل العناصر الإرهابية".

