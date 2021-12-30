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الليرة التركية تمحو المكاسب وتتراجع مجدداً

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بغداد - ياسين صفوان - تراجعت الليرة التركية اليوم الخميس، لتمحو المكاسب الكبيرة التي حققتها في الأسبوع السابق، إذ استمرت مخاوف المستثمرين حيال توقعات السياسة النقدية بالبلاد.
وانخفضت العملة التركية إلى 13.34 ليرة للدولار، بحلول الساعة 06:17 بتوقيت غرينيتش، من 12.61 ليرة للدولار تم تسجيلها عند الإغلاق أمس الأربعاء.

وفيما يلي منحى تداول العملة التركية خلال تعاملات اليوم:

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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