تركيا تعلن مقتل تسعة عناصر من 'حزب العمال' في العراق

وأكدت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر أمنية أن "هذه العملية المشتركة بين الاستخبارات والجيش نفذت في منطقة قارا شمال العراق"، دون شرح المزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع التركية عن تصفية ثمانية من عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية (التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا مرتبطا بحزب العمال الكردستاني) في شمال سوريا.