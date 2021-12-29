دولة مجاورة للعراق تسجل قفزة حادة بإصابات 'أوميكرون'

وذكرت وزارة الصحة في إيجازها اليومي بأن 12 ألفا و556 شخصا توفوا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 38 حالة وفاة أمس الثلاثاء، وفقا لسكاي ينوز عربية.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليونا و57 ألفا و 295 إصابة.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1007 ألفا و 135 حالة شفاء.