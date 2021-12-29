انت الان تتابع خبر دولة مجاورة للعراق تسجل قفزة حادة بإصابات 'أوميكرون' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الأردن تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون، مشيرة إلى وجود 37 ألفا و604 إصابات كورونا نشطة في البلاد حتى صباح اليوم الأربعاء.
وذكرت وزارة الصحة في إيجازها اليومي بأن 12 ألفا و556 شخصا توفوا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 38 حالة وفاة أمس الثلاثاء، وفقا لسكاي ينوز عربية.
وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليونا و57 ألفا و 295 إصابة.
كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1007 ألفا و 135 حالة شفاء.
وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليونا و57 ألفا و 295 إصابة.
كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1007 ألفا و 135 حالة شفاء.