انت الان تتابع خبر سفير اسرائيل لدى البحرين يعلق على تسلم اوراق اعتماده والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نائيه في تغريدة له على "تويتر" انه "شرف كبير لي تسليم أوراق اعتمادي كأول سفير لإسرائيل في مملكة البحرين".

ويذكر ان البحرين وإسرائيل توصلتا لاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بحسب بيان ثلاثي صدر عنهما وعن الولايات المتحدة، في خطوة هي الثانية بعد اتفاق مماثل بين الإمارات والدولة العبرية.

