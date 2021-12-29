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دولة مجاورة تحبط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ، اليوم الأربعاء، عن احباط محاولة تهريب وترويج (1,070,000) قرص إمفيتامين مخدر، إلى المملكة.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية الرائد محمد النجيدي، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب وترويج (1,070,000) قرص إمفيتامين مخدر، إلى المملكة مخبأة في طرود قهوة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك".

وأضاف انه "تم القبض على مستقبليها بمدينة الدمام، وهم 6 أشخاص، 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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