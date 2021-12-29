انت الان تتابع خبر دولة مجاورة تحبط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية، اليوم الأربعاء، عن احباط محاولة تهريب وترويج (1,070,000) قرص إمفيتامين مخدر، إلى المملكة.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية الرائد محمد النجيدي، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب وترويج (1,070,000) قرص إمفيتامين مخدر، إلى المملكة مخبأة في طرود قهوة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك".
وأضاف انه "تم القبض على مستقبليها بمدينة الدمام، وهم 6 أشخاص، 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة".
وأضاف انه "تم القبض على مستقبليها بمدينة الدمام، وهم 6 أشخاص، 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة".