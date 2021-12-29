وفاة مدرب عراقي خلال إلقائه محاضرة لفريقه - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مدرب نادي المصافي العراقي، أحمد دحام، توفي اليوم، أثناء إلقائه محاضرة لفريقه، اثر سكتة قلبية مفاجئة".

وكان أحمد دحام لاعباً في صفوف المنتخب الوطني، ومثل العراق في كأس آسيا 1996، ولعب لعدة أندية أبرزها الطلبة والقوة الجوية، وبعد اعتزاله اللعب درب عدة أندية بينها نادي البقعة الأردني.

