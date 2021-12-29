اخبار العالم / اخبار العراق

وفاة مدرب عراقي خلال إلقائه محاضرة لفريقه - عاجل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر وفاة مدرب عراقي خلال إلقائه محاضرة لفريقه - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -  وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مدرب نادي المصافي العراقي، أحمد دحام، توفي اليوم، أثناء إلقائه محاضرة لفريقه، اثر سكتة قلبية مفاجئة".

وكان أحمد دحام لاعباً في صفوف المنتخب الوطني، ومثل العراق في كأس آسيا 1996، ولعب لعدة أندية أبرزها الطلبة والقوة الجوية، وبعد اعتزاله اللعب درب عدة أندية بينها نادي البقعة الأردني.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا