دولة خليجية تسجل ارتفاعا بحالات الاصابة بكورونا

وقالت السلطات في بيان لها، أنه "تم إجراء 448050 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع".

واضافت انه "تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليبقى إجمالي الوفيات 2160 حالة".

‌‎واشارت السلطات الى "شفاء 775 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 743340 حالة".

