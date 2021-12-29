انت الان تتابع خبر دولة خليجية تسجل ارتفاعا بحالات الاصابة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات الصحية الإماراتية، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 2234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الإصابات المسجلة في البلاد 757145 إصابة.
وقالت السلطات في بيان لها، أنه "تم إجراء 448050 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع".
واشارت السلطات الى "شفاء 775 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 743340 حالة".
واضافت انه "تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليبقى إجمالي الوفيات 2160 حالة".
واشارت السلطات الى "شفاء 775 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 743340 حالة".